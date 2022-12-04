منتخب مصر للشباب يحرز المركز الرابع بكأس العالم لسلاح السيف ببولندا

احرز منتخب مصر لسلاح السيف شباب المركز الرابع بكأس العالم تحت 20 سنة والتي تستضيفها بولندا في الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر الجاري.

جاء منتخبنا الوطني المصنف الأول عالميًا في المركز الرابع عقب الخسارة من منتخب اليابان بنتيجة 42-45.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً لدور ثمن النهائي، واستهل مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البريطاني وانتهت المباراة بفوز منتخبنا الوطني بنتيجة 45-28.

وفي الدور ربع النهائي فاز منتخبنا الوطني على منتخب بلغاريا بنتيجة 45-31، ثم خسر منتخب مصر من نظيره الاسباني في الدور نصف النهائي بنتيجة 42-45.

وفي مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية خسر منتخب مصر من اليابان بنتيجة 42-45.

وضمت قائمة المنتخب المصري كل من:" أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام وإياد معروف"، ويقود المنتخب الوطني المدير الفني لسلاح السيف شريف البكري والمدرب محمود جنديه، ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري مدحت شكري.