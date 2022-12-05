عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات

صدى البلد

ربما فقد الجنيه المصري قيمته أمام الدولار في الآونة الأخيرة خاصة بعد التعويم الأخير وارتفاع سعر الدولار بشكل متزايد يوميًا.

ولكن ظهرت مفاجأة جديدة مؤخرًا في سعر الجنيه بـ الدولار على موقع Etsy أحد المواقع الأمريكية الشهيرة لبيع العملات وتداول الأشياء النادرة والمستعملة.

وقام أحد المستخدمين بعرض جنيه مصري يحمل صورة الملك الفرعوني «توت عنك آمون» مقابل 10 دولارات أمريكية، وهو ما لاقى رواجًا بين زوار الموقع.

ويمتلك المستخدم ويدعى «توم آدم» متجرًا للملابس على إتسي، وقام بعرض 2 من الجنيهات المصرية الواحد مقابل 9.99 دولارًا لجذب الزبائن من محبي العملات.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى العملات القديمة توت عنك آمون الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

غوريلا عملاق يثير الجدل على فيسبوك في مصر بسبب حمار.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

2250 جنيهاً للطفل و3000 للأم.. تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل من مصر للكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ