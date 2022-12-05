لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات

ربما فقد الجنيه المصري قيمته أمام الدولار في الآونة الأخيرة خاصة بعد التعويم الأخير وارتفاع سعر الدولار بشكل متزايد يوميًا.

ولكن ظهرت مفاجأة جديدة مؤخرًا في سعر الجنيه بـ الدولار على موقع Etsy أحد المواقع الأمريكية الشهيرة لبيع العملات وتداول الأشياء النادرة والمستعملة.

وقام أحد المستخدمين بعرض جنيه مصري يحمل صورة الملك الفرعوني «توت عنك آمون» مقابل 10 دولارات أمريكية، وهو ما لاقى رواجًا بين زوار الموقع.

ويمتلك المستخدم ويدعى «توم آدم» متجرًا للملابس على إتسي، وقام بعرض 2 من الجنيهات المصرية الواحد مقابل 9.99 دولارًا لجذب الزبائن من محبي العملات.