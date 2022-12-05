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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نجل فنانة شهيرة يتورط في جريمة قتل.. وتفاصيل زيارة سبايك لي للسعودية

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها نجل فنانة شهيرة يتورط في جريمة قتل وتفاصيل زيارة سبايك لي إلى السعودية.

 

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

اتهم ابن فنانة مغربية شهيرة بقتل حبيبته، في الدار البيضاء، بعد الاعتداء عليها بالضرب أمام العديد من الشهود ثم العثور عليها لاحقا بعدما فارقت الحياة. 

 

 

زيارة روبرت باتينسون وحبيبته سوكي ووترهاوس إلى مصر تتصدر عناوين الصحف الأجنبية

تصدر اسم مصر عناوين المواقع والصحف الأجنبية بعد زيارة نجم هوليوود روبرت باتينسون وحبيبته الجديدة سوكي ووترهاوس إلى منطقة الأهرامات لحضور عرض أزياء ماركة ديور العالمية. 

 

 

فيلم الباب الأخضر للراحل أسامة أنور عكاشة يعرض قريبا عبر WATCH IT

أعلنت منصة WATCH IT، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عرضها حصريا ولأول مرة، فيلم "الباب الأخضر"،  قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وأخراج رؤوف عبدالعزيز، وذلك خلال الشهر الجاري.

 

 

انتهاء تصوير حكاية "لو بعد حين" بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني

انتهى صناع حكاية "لو بعد حين" بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا وإسلام حافظ وبسنت حاتم من تصوير الحكاية ضمن مسلسل حدث بالفعل وتواجدت الفنانة شيرين رضا وبسنت حاتم في آخر يوم تصوير.

 

اتهمها بتعمد إلحاق الأذى.. أنجلينا جولي عن براد بيت: خبيث وتافه

تبادل الزوجان السابقان براد بيت وأنجلينا جولي الاتهامات خلال المعركة القانونية المستمرة بينهما بسبب إشكالية بيع نجمة هوليوود حقها في مصنع النبيذ الفرنسي المشترك بينهما.. 

 

 

صاحب الأوسكار.. تفاصيل زيارة المخرج سبايك لي إلى السعودية برفقة ابنه

حضر المخرج الأمريكي الشهير سبايك لي، ندوة صباح اليوم، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية المقام في جدة، بحضور الإعلاميين والصحفيين العرب والأجانب. 

دينا الشربيني شيرين رضا نشرة الفن فنانة شهيرة WATCH IT

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