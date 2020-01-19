شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

تعرضت مغنية راب مغربية شهيرة لاعتداء عنيف من شاب مجهول، هشم فيه وجهها ونزفت الكثير من الدماء خلال حفل غنائي في الصخيرات.



نشرت مغنية الراب الشهيرة «بيسكو كوين» مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في موقع الصور انستجرام وهي في حالة هيستيرية والدماء تغطي وجهها.



كانت بيسكو كوين تصرخ وتبكي من الألم، وتحكي ما حدث معها من تعرضها للاعتداء على يد شاب لم تكشف عن اسمه، أبرحها ضربًا خلال الحفل وأسقطها على الأرض.



وصرخت بيسكو: "نقول هناك أمن وأمان في بلادنا.. لكن في النهاية هذا ما يحدث بنا"، حيث أشارت إلى وجهها وملابسها الغارقة في الدماء، وعيناها المتورمتان، مما أثار حالة من الغضب والتعاطف بين رواد مواقع التواصل.



تضامن عدد كبير من المطربين المغاربة مع بيسكو كوين بعد الحادثة، وقد نشرت أمس على حسابها صورة لها في حالة سيئة تظهر عليها علامات الضرب كتبت عليها شعار (#لا_للعنف_ضد_المرأة).