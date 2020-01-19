AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

الأحد 19/يناير/2020 - 04:11 ص
بيسكو كوين تتعرض
بيسكو كوين تتعرض للاعتداء بالضرب المبرح
Advertisements
عزة عاطف
تعرضت مغنية راب مغربية شهيرة لاعتداء عنيف من شاب مجهول، هشم فيه وجهها ونزفت الكثير من الدماء خلال حفل غنائي في الصخيرات.

نشرت مغنية الراب الشهيرة «بيسكو كوين» مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في موقع الصور انستجرام وهي في حالة هيستيرية والدماء تغطي وجهها.

كانت بيسكو كوين تصرخ وتبكي من الألم، وتحكي ما حدث معها من تعرضها للاعتداء على يد شاب لم تكشف عن اسمه، أبرحها ضربًا خلال الحفل وأسقطها على الأرض.

وصرخت بيسكو: "نقول هناك أمن وأمان في بلادنا.. لكن في النهاية هذا ما يحدث بنا"، حيث أشارت إلى وجهها وملابسها الغارقة في الدماء، وعيناها المتورمتان، مما أثار حالة من الغضب والتعاطف بين رواد مواقع التواصل.

تضامن عدد كبير من المطربين المغاربة مع بيسكو كوين بعد الحادثة، وقد نشرت أمس على حسابها صورة لها في حالة سيئة تظهر عليها علامات الضرب كتبت عليها شعار (#لا_للعنف_ضد_المرأة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتهمة إهانة الشرطة.. حبس مغني راب مغربي سنة

وقف على الجثة ممسكاً بسكين الجريمة.. يقتل والده أثناء نومه في المنوفية لخلافات أسرية

أم قمر أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

سيدة تمنع والدتها من حضور ولادة طفلها الثاني .. والسبب غريب

بدون مكياج | لوك صادم لـ كاردي بي في ميامي ..صور

مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

ترشيحاتنا

عمرو أديب يبث فيديو لـ أبو هشيمة من الفيوم .. ورجل الأعمال: اللي بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

سأقبل العزاء بعد محاسبة المسئولين .. زوج طبيبة فى حادث الكريمات يطالب بالقصاص..فيديو

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

الخشوع في الصلاة وعلاج شرود الذهن.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور

حازم إمام: رحيل مروان محسن كان أولى من وليد أزارو.. فيديو

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد