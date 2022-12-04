ولي العهد الأردني يضيئ شجرة عيد الميلاد

شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأحد، أبناء الطوائف المسيحية بإضاءة شجرة عيد الميلاد، في بلدة السماكية بمحافظة الكرك، بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وعبر النائب هيثم زيادين عن اعتزازه وتقديره وأبناء المحافظة بمشاركة الأمير حسين، أبناء الطوائف المسيحية في الكرك بإضاءة شجرة عيد الميلاد.

وأشار زيادين إلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي لطالما كان الهاشميون حماة لها.

من جهته، لفت مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور إلى العيش المشترك الذي يجمع المسيحيين والمسلمين في الأردن، مشيرا إلى القواسم المشتركة التي تشكل أرضية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر.



بدوره، أعرب راعي كنيسة اللاتين في بلدة السماكية الأب أكرم مشربش عن ترحيبه بحضور ومشاركة ولي العهد أهالي بلدة السماكية، الرابضة على سفوح جبل شيحان، بإضاءة شجرة عيد الميلاد.



واشتملت فعاليات حفل إضاءة الشجرة على عرض موسيقي من أداء فرقة كورال جامعة مؤتة.



وحضر الحفل عدد من رجال الدين المسيحي وأعيان ونواب المحافظة، ومحافظ الكرك ووجهاء وممثلون عن أبناء وبنات الكرك.