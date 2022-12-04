عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد الأردني يضيئ شجرة عيد الميلاد

صدى البلد

شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، اليوم الأحد، أبناء الطوائف المسيحية بإضاءة شجرة عيد الميلاد، في بلدة السماكية بمحافظة الكرك، بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وعبر النائب هيثم زيادين عن اعتزازه وتقديره وأبناء المحافظة بمشاركة الأمير حسين، أبناء الطوائف المسيحية في الكرك بإضاءة شجرة عيد الميلاد.

وأشار زيادين إلى الجهود الدؤوبة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي لطالما كان الهاشميون حماة لها.

من جهته، لفت مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور إلى العيش المشترك الذي يجمع المسيحيين والمسلمين في الأردن، مشيرا إلى القواسم المشتركة التي تشكل أرضية صلبة للالتقاء بين الأديان واحترام الآخر.

بدوره، أعرب راعي كنيسة اللاتين في بلدة السماكية الأب أكرم مشربش عن ترحيبه بحضور ومشاركة ولي العهد أهالي بلدة السماكية، الرابضة على سفوح جبل شيحان، بإضاءة شجرة عيد الميلاد.

واشتملت فعاليات حفل إضاءة الشجرة على عرض موسيقي من أداء فرقة كورال جامعة مؤتة.

وحضر الحفل عدد من رجال الدين المسيحي وأعيان ونواب المحافظة، ومحافظ الكرك ووجهاء وممثلون عن أبناء وبنات الكرك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

بعد فضيحة نجل بايدن.. إيلون ماسك يصدر تحذيرا بشأن إنهاء حياته

أحمد موسى ناعيا مفيد فوزي: معلم كبير ومدرسة للحوار

بعد منشور الذهب.. الروسية فيرا زولوتاريفا: المصرية تتميز عن كل نساء العالم

بسبب مغني راب وناشط يميني.. نتنياهو ينتقد ترامب

ولي العهد الأردني يضيئ شجرة عيد الميلاد

منتخب إنجلترا يضرب السنغال بالهدف الثالث في المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

للحامل.. احذري من تناول هذه الأطعمة تهدد حياتك

كنز طبيعى..زيت الثوم للوجه

تسخين الخبز بهذه الطريقة يحوله إلى سم | طبيبة تحذر

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ