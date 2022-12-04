بعد منشور الذهب.. الروسية فيرا زولوتاريفا: المصرية تتميز عن كل نساء العالم

بعد ساعات من نشرها تعليق عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “فيسبوك” تقول فيه إن معظم السيدات المصريات يحبون ارتداء الذهب الكثير خاصة في النهار ولا تؤلمهن أعينهن بسبب كثرة ارتدائهن الذهب، نشرت مصممة الأزياء الروسية الشهيرة عبر السوشيال ميديا، فيرا زولوتاريفا، منشور تؤكد فيه أن المرأة المصرية متميزة عن بقية نساء العالم.

وقالت فيرا زولوتاريفا عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “فيسبوك”: “بعد أيام عمل طويلة وشاقة مع نفس الناس، احتجت أغير جو، قررت أزور مدينة طنطا، ثاني أكتر مدينة مزدحمة في العالم، وحشتني شوارعها الزحمة وأهلها الطيبين”.

وأضافت مصممة الأزياء الروسية المقيمة في مصر: “فعلا استمتعت جداً وأنا ماشيه في شوراعها، وشفت هناك المشهد ده، سيدة مصرية شغالة على موتسيكل لتوصيل الطلبات، مشهد عظيم يثبت أن المرأة المصرية متميزة عن بقية نساء العالم”.

وأكدت فيرا زولوتاريفا: “السيدة المصرية زوجة وأم لكن تعمل في نفس الوقت.. رقيقة وجميلة ودمها خفيف جداً، لكن جادة وصارمة في نفس الوقت، تعيش ظروف صعبة اجتماعية واقتصادية، لكنها طموحة ومكافحة تسعى للحصول على حقوقها كاملة وهي صامدة وواقفة بحانب أسرتها وبلدها حتى تمر بهما إلى بر الأمان”.

شهادة روسية في حق الست المصرية

وواصلت مصممة الأزياء الروسية المقيمة في مصر: "المرأة المصرية مدبرة في المنزل، تتحمل الكثير، عشرية، خدومة، تمتلك روح دعابة، طيبة، جدعة وتحب المساعدة، وكذلك فهي "ستر وغطا" على زوجها، فتتحمل كل ما يفعل دون أن تفضحه، وكذلك تعلم زوجها الأمانة والدين، ومربية جيدة لأبنائها وهى عماد المنزل".

وأكملت Vera Zolotareva: "بجانب قوامة الرجل المصري تعتبر المراة المصرية الصعيدية أفضل نماذج المرأة في العالم، فهى "الكبيرة" التى تتحكم فى كل ما بالمنزل وصاحبة القرار المؤثر به.. الست المصرية هي التي تكون في كامل انوثتها داخل بيتها أمام زوجها وفي كامل احتشامها واحترامها في الشارع والصورة أكبر دليل".

وأكدت فيرا زولوتاريفا: "بعد هجرتي لمصر تأكدت أن "الست المصرية" تتميز عن كل نساء العالم، وتعلمت منها الكثير.. شهادة حق مستحقة، وهفضل دايما أقول رايي بصراحة، ومش هجامل أو انافق حد حتى لو على حساب مصلحتي..وهفضل احبكم.. فيرا زولوتاريفا".