أخبار التوك شو.. النائب أبو العينين يطالب بضرورة تسويق تعديلات قانون حماية المنافسة.. موسى: قانون التصالح في مخالفات البناء يجبر بخواطر المواطنين

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى….

النائب أبو العينين يطالب بضرورة تسويق تعديلات قانون حماية المنافسة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ عن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وزارة الصحة تكشف موعد انتهاء الموجة الفيروسية .. ونصائح لرفع المناعة| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الموجة الفيروسية الحالية تنتشر بين كل أفراد المجتمع في ذلك الحين، مؤكدًا أن هذا الانتشار متكرر الحدوث وهو امر طبيعي ويحدث في فصل الخريف والشتاء و على مستوى دول العالم.



نقابة المحامين: لم نطلب استثناء ولكن مع تطبيق القانون والدستور

قال مجدى سخي وكيل النقابة العامة للمحامين ، إن من يقوم بممارسة مهنة المحاماة لابد من وجود بطاقة ضريبية له ومجتمع المحامين محكم ضريبياً من النقابة بشكل اساسي ولا يوجد أى محام مقيد بالنقابة فى مصر إلا ويحمل بطاقة ضريبية شأنها شأن الرقم القومى .



مش داخلين في المنظومة.. بشرة سارة للمحامين حول الفاتورة الإلكترونية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لابد من خروج وزارة المالية ومصلحة الضرائب لشرح التسجيل في الفاتورة الإلكترونية للمواطنين.

تعرف على موعد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

رد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، على سؤال عن موعد الانتهاء والعمل بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.



صحة النواب توضح مزايا قانون المسئولية الطبية | فيديو

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فلسفة القانون تندرج تحت مسمى قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى، حيث يوضح ويُحسن علاقة الطبيب الذي يؤدي خدمة طبية محترمة سليمة للمريض في جو هادي في طمئأنينة كاملة لكي يستطيع تأدية هذا العمل بكل جدية، وفي النهاية المتلقي للخدمة والمتمثل في المريض هو المستفيد الأول منها.



أحمد موسى: قانون التصالح في مخالفات البناء يجبر بخواطر المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء جاءت لجبر خواطر المواطنين.



قيمتها 700 مليون دولار.. أحمد موسى يكشف تفاصيل الطائرة الشبح الأمريكية الجديدة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الطائرة الشبح الأمريكية الجديد بي 21 ريدر.



الهيئة العامة للاستثمار توضح شروط الحصول على الرخصة الذهبية

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة تصدر من الحكومة على عمل مشروع وإدارته، وهذه الموافقة تجب كافة الموافقات والتراخيص، وهذه الرخصة تمنح للشركات التي تؤسس لمشروعات قومية، أو الشركات التي تتعاون مع الدولة أو القطاع العام.



نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

قال عبد الناصر سنجاب، المشرف على نقابة الصيادلة، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مهتم بحل المشاكل المتعلقة بمهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا يُعطي الحق للصيدلي بإعطاء الحُقن في الصيدليات بشروط معينة مثل حقن العضل وحقن تحت الجلد.