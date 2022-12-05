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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة شائعة يتناولها الملايين تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

صدى البلد

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المجمدة، إلى الإصابة بأمراض القلب والسكري و تدمير وإتلاف خلايا الجسم. إذن، ما هي  المخاطر الصحية المحتملة لتناول الأطعمة  المجمدة؟.. إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين 

1. مرض السكري

يستخدم النشا للحفاظ على الأطعمة المجمدة طازجة. يضيف هذا النشا أيضًا طعمًا وملمسًا للطعام. ومع ذلك، فإن النشا هو في الأساس نوع من الجلوكوز.

يحول جسمك هذا الجلوكوز إلى سكر قبل هضمه. في حين أن عدم تناول أي جلوكوز أمر محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية زائدة من الجلوكوز ضار أيضًا بجسمك.

 يمكن أن يزيد السكر الزائد من خطر الإصابة بمرض السكري بينما يتسبب أيضًا في تلف أنسجة الجسم. إذا كان لديك استعداد للإصابة بمرض السكري أو أنه متوارث في العائلة، فقد ترغب في تجنب إغراء تناول الأطعمة المجمدة.

2. أمراض القلب

الأطعمة المجمدة غنية بالدهون المتحولة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتساهم أيضًا في انسداد الشرايين. ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار) وتخفض أيضًا مستويات الكوليسترول HDL (الجيد)، وهو المسؤول عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

عادة ما يستخدم الملح على نطاق واسع كمادة حافظة. في بعض الأحيان، تحتوي الوجبات المجمدة على ملح أكثر من المعتاد، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول، مع زيادة ضغط الدم أيضًا. كل هذه العوامل تجعل الأطعمة المجمدة خطرة على جسمك.

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3. رفع ضغط الدم

تحتوي الأطعمة المجمدة على أنواع مختلفة من المواد الحافظة التي لها العديد من التأثيرات المتنوعة على جسمك. يمكن أن يؤثر الطعام المجمد، الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الملح، على ضغط الدم بشكل سلبي ويسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل ارتفاع ضغط الدم. تشير العديد من الدراسات إلى أن الملح يلعب دورًا مهمًا في تحديد مستويات ضغط الدم. خلصت دراسات أخرى إلى أن انخفاض استهلاك الملح قد ارتبط بانخفاض معدلات ضغط الدم.

4. السرطان

 تناول الأطعمة المجمدة واللحوم على وجه الخصوص يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان البنكرياس. توصلت دراسة أجريت إلى أن النقانق والنقانق المجمدة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تزيد عن 65٪.

مرض السكري امراض القلب رفع ضغط الدم الأطعمة المجمدة

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