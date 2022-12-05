خاص| المصور محمد إيهاب يكشف حيل وأسرار تصوير الطعام في مصر

مصور شاب احترف تصوير الطعام، حتى تمكن من تقديم كل صورة كأنها لوحة فنية جيدة الصنع، لكن لتقديم هذه الصور فإنها لا تخلو من الحيل التي يتبعها، وكشفها للمبتدئين.

ويقول المصور محمد إيهاب لـ “صدى البلد” أن العمل في تصوير الطعام لدى الشركات والمطاعم والمخابز ومحلات البقالة، وغيرها يتطلب مهارات متطورة لتصوير الأطعمة، “يجب التأكد من أن جودة تصوير الطعام تفي بالمعايير التي يتوقعها صاحب الطعام”.

ويقدم المصور محمد إيهاب بعض النصائح للمبتدئين الذين يرغبون في احتراف تصوير الطعام، ويوضح لـ “صدى البلد”: التقاط صور فوتوغرافية رائعة للطعام لا يجب أن يكون باستخدام معدات باهظة الثمن. يمكن للمبتدئين التقاط صور فوتوغرافية بطريقة احترافية لكن باستخدام أداة بسيطة مثل تطبيق كاميرا الهاتف الذكي".

كيفية التقاط صور للطعام

وعن النصائح، قم بإعداد الطعام ليكون جاهزًا للصور، ورتب الطعام لعرض أفضل ميزاته، واختر الأسطح وأدوات المائدة التكميلية.

ضع الموضوع الرئيسي لصورتك في منتصف اللوحة واترك مساحة على الأطراف، كذلك احصل على الإضاءة الصحيحة، مثل أن يكون الضوء من الجانب ، وليس من الأمام.

وأكد على استخدم ضوءًا طبيعيًا كلما أمكن ذلك ، وضوء أكثر خافتا إذا لم يتوفر ضوءا طبيعيا، مع تجربة استخدام الإطارات والتصوير من زوايا مختلفة.

تحرير الصور كالمحترفين

وعن تحرير صور الطعام كالمحترفين، يوضح لـ “صدى البلد” أن هذه الخطوة تتم من خلال توازن اللون الأبيض لإبطال الألوان الأكثر برودة وظهور الألوان الدافئة، مع زيادة التباين والسطوع والتشبع.

ويقول: “لا تخف من أن تكون مبدعا او تنفذ ما تتخيله، القواعد وُضعت ليتم كسرها” وعلى حد وصفه يمكن أن تساعد كل قطعة في الصورة خلق لوحة متكاملة من الألوان والتراكيب.

وكشف سر من أسرار تصوير الطعام،ن وهو انجذاب الجمهور للطعام الذي يتم تصويره وهو مطهو جيدا، لهذا يتم اللجوء إلى ادوات تجعل القشر الخارجية تبدو كأنها أكثر نضوجا.

كذلك عدم ترتيب كل الاطعمة بنفس الطريقة، بل يتم تصير طعام أكثر خلطا، مثل السلطة أو الحساء، مع اختيار السطح المناسب للتصوير، ووالذي يتماشى مع جمالية الطعام وتكون قادرة على إبراز نقاط القوة في المظهر البصري للطعام.