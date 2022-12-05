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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تطلق قافلة طبية في الأسمرات بالتعاون مع الصحة.. اليوم

قافلة وزارة الصحة
قافلة وزارة الصحة

تستمر اليوم الإثنين، القافلة الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ، لليوم الثاني على التوالي، للكشف والعلاج مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

ويتم إطلاق القافلة في محافظة القاهرة بمركز طبي الأسمرات في حي المقطم، وتضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة.

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كما تشمل القافلة خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية.

كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

القاهرة القافلة الطبية حياة كريمة مركز طبي الأسمرات حى المقطم تنظيم الأسرة

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