عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تشكك في فعالية تحديد سقف لسعر النفط الروسي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة اليابانية ليست واثقة من فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

 

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الاثنين: "لا يمكنني التحدث بالتأكيد عن فعالية مثل هذا الإجراء".

 

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه سيخفض أسعار النفط الروسي وسيحد من دخل روسيا من صادرات الطاقة".

 

ووافق الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا، بهدف تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.

 

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أن جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي (ال27) أكملت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولاراً للبرميل، ما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع، التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط، أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة، ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل.

ماكرون: روسيا تعتقد أن الغرب يسعى لتدميرها لكن هذا ليس هدفنا

أسعار النفط تشهد ارتفاعا مع تمسك دول أوبك+ بسياسة الإنتاج الحالية

اليابان النفط الروسي الطاقة روسيا الاتحاد الأوروبي الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية

الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفلق في الصباح؟.. تقيك 7 مصائب

صيادلة القاهرة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن.. فيديو

استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

في الصباح الباكر على معدة فارغة.. مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ