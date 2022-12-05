اليابان تشكك في فعالية تحديد سقف لسعر النفط الروسي

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن الحكومة اليابانية ليست واثقة من فعالية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الاثنين: "لا يمكنني التحدث بالتأكيد عن فعالية مثل هذا الإجراء".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه سيخفض أسعار النفط الروسي وسيحد من دخل روسيا من صادرات الطاقة".

ووافق الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحراً، بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا، بهدف تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أن جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي (ال27) أكملت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولاراً للبرميل، ما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ اليوم الاثنين.

وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع، التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط، أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة، ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل.