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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تشهد ارتفاعا مع تمسك دول أوبك+ بسياسة الإنتاج الحالية

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد أن أعادت دول أوبك+ تأكيد أهدافها المتعلقة بإنتاج النفط قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم الإثنين.

 

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.96 دولار للبرميل عند الساعة 2309 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.35 دولار للبرميل.

 

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة أوبك+ يوم الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.

 

وقال المحللون إن قرار أوبك+ كان متوقعا مع انتظار كبار المنتجين لمعرفة تأثير حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات وقرار مجموعة الدول السبع الصناعية وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، مع تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أي دولة تلتزم بهذا الحد الأقصى.

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