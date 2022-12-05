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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لـ سائق و10 سنوات لشيخ بلد قتلا شخصا وأصابا آخر بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق ، بالسجن المؤبد و 10 سنوات لشيخ بلد لقتلهما شخصا وإصابة نجل عمه في خصومة ثأرية بمركز ساحل سيلم .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد عليان و عثمان أحمد عبد الحميد .

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تعود وقائع القضية رقم 10471 لسنة 2018 جنايات مركز ساحل سليم بأسيوط إلى انه أثناء استقلال المجني عليهما " حجازي . ع . م " متوفى ، ونجل عمه " علاء . ع . م " دراجة بخارية " توك توك " بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم ، فوجئ المجني عليهما بالمتهمين " أحمد . م . خ " 29 عاما سائق و " عصام . ذ . ع " 60 عاما ، شيخ بلد ، وآخرون قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليها مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود خصومة ثأرية بين المتهمين والمجني عليهم وعلى أثرها اعد المتهمين أسلحة نارية وقاموا بالتربص للمجني عليهما على جانبي إحدى الطرق بالقرية وأثناء مرور المجني عليهما بمركبة " توك توك " قاموا بإطلاق الأعيرة النهارية عليهما مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني .  

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