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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إستغاثة فتاة على الفيسبوك

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى الفتيات تستغيث من قيام أحد الأشخاص بالتعرض لها ومعاكستها وإدعائه بعدم قدرتها على إتخاذ إجراء قانونى حياله لنفوذ والده ، وأثناء قيامها بالتقدم بشكوى ضده فوجئت بقيامه بشكاية شقيقها وتم حبسه .

وبالفحص تبين أن الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة بإحدى جامعات محافظة الدقهلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة طلخا) ، وأن الشخص الذى يقوم بالتعرض لها ومضايقتها (طالب - مقيم بذات الناحية).. وأنه بتاريخ 10/11/2022 تقدم الأخير لمركز شرطة طلخا وقام بتحرير محضر يتهم فيه شقيق المذكورة بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس .

 وبعرض "شقيق الشاكية" على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق .

كما تقدمت المذكورة بشكوى بتاريخ 10/11/2022 لمركز شرطة طلخا فـى وقت لاحق تجاه المذكور تضررت فيها منه لقيامه بمعاكستها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، والتعرض لها ومضايقتها وبالعرض على النيابة العامة قررت حفظ الشكوى ، وقد تقدمت المذكورة بتظلم للنيابة العامة لإعادة التحقيق فى المحضر المشار إليه.

وعقب ظهور مقطع الفيديو المشار إليه تقدم والد المشكو فى حقه بشكوى لمركز شرطة طلخا تضرر فيها من المذكورة لقيامها بالتشهير به والإساءة لسمعته ونجله وتحرر محضر إدارى مركز طلخا وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مقطع الفيديو مركز شرطة طلخا

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