وزير التموين: توريد أرز الشعير اختياري في حالة واحدة فقط.. تفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تيسيراً على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدانا، قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

ويجب علي كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة ارز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.