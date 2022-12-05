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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول سفينتين سياحيتين بـ 650 أجنبيًا إلى ميناء بورسعيد

وصول سفينتين سياحيتين
وصول سفينتين سياحيتين إلى ميناء بورسعيد

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينه السياحية CELESTYAL CRYSTAL كريستال السماوية،  وعلى متنها 614 سائحا من جنسيات مختلفة قادمة من ميناء بيريوس باليونان حيث يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري.  

كما أستقبل ميناء بورسعيد السياحى أيضا السفينة السياحية VARIETY VOYAGER وجنسيتها مارشال أيلاند وعلى متنها 38 راكبا وسوف يغادر السياح  السفينة متجهين في رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة والعودة مساء إلى الميناء. 


ومن المنتظر أن تغادر السفينتان الميناء  مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة .

تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينتين إلى ميناء بورسعيد السياحى والالتزام بتوقيت تراكي السفينتين  مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينتين بتوفير أتوبيسات مكيفة  لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة .

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وهذه هي الرحلة الثالثة للسفينتين CELESTYAL CRYSTALوVARIETY VOYAGER  في خلال أقل من أسبوعين  مما يعكس أستعداد موانئ المنطقة الأقتصادية لإستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها  وهذا يعكس حجم التطوير في موانئ المنطقة بصفة خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة و قدرتها على استقبال مثل هذه السفن  وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.

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