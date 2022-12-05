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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: اجتماعات بلجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان وكذلك مكاتب لجان الخطة والموازنة والدستورية والتشريعية تعكف على مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء ومشروعي قانوني مقدمين من النائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور على مدار أسبوعين، الإسبوع الحالي والاسبوع المقبل، طالبا من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة والنواب الحرص على حضور اجتماعات اللجان نظرا لأهمية مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و شدد  رئيس مجلس النواب أن الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة المشتركة أمر ضروري حتى يخرج بشكل مرض لجميع فئات الشعب المصري كذلك للحفاظ على وقت المجلس أثناء مناقشة القانون خاصة وأن الجلسة العامة لا تنظر للأمور الفنية الدقيقة والتى سيتم بحثها بصورة متأنية من كافة المختصين داخل اجتماعات اللجنة المشتركة.

وقال رئيس البرلمان  "اللجنة المختصة تبحث كام متر  وبكام سم وهكذا" وهذا أمر لن يثار داخل الجلسة العامة ولن يسمح بالنقاش في أي نقاط هندسية أو فنية وعلى كل من يرغب فى إبداء رأي فنى بشكل ما أن يحضر اجتماعات اللجان.

كما أعلن رئيس مجلس النواب عن حضور وزيري الإسكان والمرافق العامة والتنمية المحلية اجتماعات اللجنة المشتركة الأسبوع المقبل داعيا الأعضاء للحرص على حضور اجتماعات اللجنة المشتركة.

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الحكومة التصالح مخالفات البناء

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رئيس النواب: اجتماعات بلجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

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