محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة في جميع الأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمناقشة واستعراض تطورات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل حي الضواحي، والذي يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة على غرار أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والأستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من الحضور حول نسب ومعدلات العمل في المشروعات الجارية بالحي، كما استمع لمقترح توصيل كابلات نت لمنطقة الأمل بحي الضواحي، موجها بعمل دراسة للمقترح، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التطور الذي شهده حي الضواحي مؤخرا، باعتباره أكثر الأحياء السكنية كثافة، لافتا أن تم الارتقاء بمستوى العديد من الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية داخل الحي وبصفة خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل حي الضواحي.

كما وجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في ملف النظافة داخل جميع الأحياء، وزيادة نسبة العمالة، وتقسيم العمل لورديات، والمتابعة الميدانية من جميع الجهات المختصة لمستوى وكفاءة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع الأحياء، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ التنمية المستدامة ببورسعيد في كافة الاتجاهات.