حياة كريمة: المبادرة تضم 36 ألف متطوع بمحافظات مصر

قال محمود عمران، منسق مؤسسة حياة كريمة المصرية، إن الشباب المصري المتطوع هم أبطال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مهنئا في الوقت ذاته العاملين قناة القاهرة الإخبارية منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي، وأكد أنها ستكون قناة عالمية مصرية منافسة لكل القنوات العالمية.

وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح جديد، والذي يذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى للتطوع اليوم أن الشباب المصري قدم الفكرة في عام 2019 للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبناها ووثق في أبنائه، وقدم كل الدعم اللازم لهم، وبالفعل تحققت الفكرة على أرض الواقع، وأصبحت موجودة ونجنى ثمارها الآن في الافتتاحات الرئاسية، بانتهاء المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ المشروعات بمبادرة حياة كريمة تتخطى 99 في المئة، بمجهود الشباب المصري المتطوع، ويوجد في المؤسسة أكثر من 36 ألف متطوع موزعين على كل محافظات وقرى جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني لديها الكثير من المتطوعين في جميع أنحاء الجمهورية الذين اجتمعوا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

