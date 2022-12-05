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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الشهر العقاري يحدد رسوم خدمة التوثيق فى الفترة المسائية.. ومفاجاة فى ديسمبر

صدى البلد

أكدت مصدر بمصلحة الشهر العقارى ان 44 فرعا الذين تم افتتاحهم منذ يومين  للعمل بالفترة المسائية لتقديم الخدمات للمواطنين شهدت اقبال من الراغبين فى الحصول على الخدمة ،وساهموا فى القضاء  على التكدس الذى كانت تشهده بعض الفروع نهارا . 

 وأشار إلى أنه مع  نهاية ديسمبر الحالي سيتم تعميم خدمة الفترة المسائية في كافة فروع الشهر العقاري بأنحاء الجمهورية . 

وتابع أن الـ 44 فرعا للشهر العقاري يعملون بالفترة المسائية من الساعة ال(5- 9)  منها 18 داخل فروع شركات اتصالات تم استحداثها ولدينا 10 سيارات توثيق متنقلة وكذا 16 فرع تعمل بالفترة المسائية لمدة 12 ساعة . 

100 جنيه رسوم 

وأشار المصدر  الى ان مصلحة الشهر العقارى وضعت  حافز لتشجيع الموظفين على العمل بالفرتة المسائية ، حيث وافق وزير العدل على تحديد بـ 25 جنيه  حافز علي كل معاملة يقوم بها الموظف خلال الفترة المسائية  ، مشيرا الى انه فى المقابل تم زيادة رسوم  المعاملات التي تتم خلال الفترة المسائية قليلا عن مثيلتها في الفترة الصباحية نظير العمل الإضافي وقدرت الزيادة بـ 100 جنيه إضافية علي قيمة الخدمة المؤداة ،وان  ونفس الأمر ينطبق علي سيارات التوثيق المتنقلة المنتشرة في أنجاء الجمهورية والمقرر أن تعمل في الفترة المسائية . 

20 محافظة 

وبدأت وزارة العدل في تنفيذ قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة هي ( القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية ) خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءاً حتى الساعة التاسعة مساء

وتشمل فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة .

وأكدت وزارة العدل ان القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا   على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

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