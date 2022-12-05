ابني الحبيب الغالي .. محمود سعد ينعى أبو الغيط بكلمات مؤثرة

نعي الاعلامي محمد سعد الكاتب الصحفي محمد أبو الغيظ ، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض .

وكتب محمد سعد ، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلا : " يا ابني الحبيب الغالي..

سوف أتكلم عنك وأحكي.. ولكن الآن وانت تغادر إلى الضوء كما قلت.. أذكر الكل أن هذا الجميل الذي رحل كان شعاره: الفقراء أولا……تذكروارحل محمد أبو الغيط صغيرا.. لكنه كان كبير الهمة والعطاء



يذكر أن محمد أبو الغيط شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، ولد في محافظة أسيوط، وتخرج من كلية الطب، وعمل في أحد مستشفيات القاهرة، وأمتلك موهبة الكتابة الصحفية، وعمل صحفيا لدى جريدة الشروق حتى عام 2014، وكان أحد كُتاب المقال بها.

