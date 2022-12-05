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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصري تحت 16 عاما يفوز على حرس الحدود خارج ملعبه

المصري تحت 16 عام
المصري تحت 16 عام

فاز فريق المصري تحت 16 عام ”الفئة العمرية 2006" تحت قيادة مديره الفني الكابتن أحمد نبيه على مضيفه، فريق حرس الحدود بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بملعب حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة العمرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم حسام حسن بهدف مبكر للمصري في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد حرس الحدود بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة والعشرين.

وفي الشوط الثاني يُجري الكابتن أحمد نبيه تغييراته التي منحت فريقه مزيدًا من السيطرة بنزول أحمد فؤاد ومحمد نصر وأحمد فؤاد وعبد الرحمن ابراهيم والذين نجحوا في قلب الكفة تمامًا لصالح المصري الذي أضاع مهاجموه العديد من الأهداف، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه سماع صافرة حكم المباراة بنهاية المباراة تنشق الأرض عن محمد أيمن قلب دفاع المصري والذي نجح في إحراز هدف الفوز للنسور الخضر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

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مثل المصري في المباراة: فارس عجمي لحراسة المرمى، أشرف عبده غزالة، عمر فاروق، محمد أيمن، السعيد محمد ( محمد نصر ) لخط الظهر، السعيد هشام ( عبد الرحمن ابراهيم )، عبد الله شيحه ( أحمد فؤاد )، اسلام رشدي  لخط الوسط، حسام حسن، عبد الله عطا ( أدهم عشري )، عمر جمعة  لخط الهجوم.

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