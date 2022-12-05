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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: المدرسة المصدر الرئيسي للحصول على المعلومة الصحيحة

جولات مكوكية مفاجأة
جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد

واصلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم جولاتها الميدانية لتفقد مدارس المحافظة للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمة وانضباطها، بصحبة طارق محسن مدير إدارة التعليم التجاري.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وفاجأت وكيل وزارة التعليم، في بورسعيد مدرسة أحمد عرابي الثانوية التجارية للبنات بزيارة قبيل انتهاء اليوم الدراسي بدقائق، حيث تفقدت الفصول الدراسية والمعامل وقاعات التدريب ومكتبة المدرسة.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام بما شاهدته ولمسته من انضباط العاملين بالمدرسة وحضور الطالبات بالفصول والتزام الإشراف بالأدوار وفناءها حتى الدقائق الأخيرة من اليوم الدراسي موجهة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة والطاقم المعاون لها.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

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وتفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد اليوم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مدى حجم الإنجازات به في ظل إدارته الجديدة وذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وأكدت وكيل وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد، أن المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا هو منارة العلوم والفنون للطلاب ويعد مركزا لتنمية وصقل مواهبهم وهواياتهم في شتى المجالات مشيرة إلى أنه متاح لجميع الطلاب الالتحاق به.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام، أيمن سلامة مدير المركز فى بورسعيد بمواصلة الجهود للارتقاء بالمستوى الخدمي للمركز والاهتمام بأقسامه وتجهيزها على أعلى مستوى من التجهيزات لتلبي طموحات الطلاب الملتحقين به.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وفى سياق سابق كانت وكيل الوزارة التربية والتعليم  فى بورسعيد تفقدت اليوم مدرسة الحديد والنادي الرسمية لغات الواقعة بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بجهود معلمي المدرسة في تبسيط المعلومات أثناء شرحهم واستخدامهم لاستراتيجيات التعليم المختلفة مع الطلاب.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن المدرسة هي المصدر الرئيسي للحصول على المعلومة الصحيحة بدلا من الحصول على معلومات مغلوطة عن طريق الإنترنت مجهولة المصدر أو مراكز الدروس الخصوصية التي تبيع العلم الزائف.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 

وأعربت وكيل تعليم بورسعيد عن بالغ سعادتها لتعامل الطلاب مع حالات الدمج بكل يسر وسهولة لافتة إلى أن ذلك يعد دليلا على أن معلمي المدرسة يتفهمون جيدا كيف يجب التعامل مع حالات الطلاب الخاصة بتمكن.

جولات مكوكية مفاجأة لوكيل تعليم بورسعيد 
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