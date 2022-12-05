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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ بورسعيد في
محافظ بورسعيد في اجتماعه بالمسئولين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ، واستعراض معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد  واللواء عاطف وجدي سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، و مهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان و دكتور محمد الغندور استشار المشروعات ودكتورة علا بهجت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من الجهات التنفيذية ، ومسؤولي الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلي حول نسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها  الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد في جميع القطاعات، مؤكدا أن  الخطة الاستثمارية شملت المشروعات المختلفة التى تدعم خطة التنمية الحالية بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة.

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وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف معدلات العمل،  والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة إنهاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية ،  والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة،  مشيرا أن بورسعيد أصبحت تشهد تطورا في مختلف المجالات انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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