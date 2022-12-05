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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح محور التعمير بالإسكندرية إنجاز يدل على قدرة مصر

النائب ناصر هديه
النائب ناصر هديه

أشاد النائب ناصر هديه، عضو الإسكان بمجلس النواب، بقيام الرئيس السيسي بإفتتاح محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، قائلا إنه إنجاز جديد يؤكد على عظمة الدولة المصرية وقدرتها، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من افتتاح الرئيس السيسي للمنصورة الجديدة.

ولفت هديه في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن محور التعمير ينضم لشبكة متميزة وساحرة، غطت الدولة المصرية برمتها من الطرق والمحاور لتعبر بنا نحو القرن الـ21 وتقضي تماما على التردي الذي كان موجودا بالطرق والبنية التحتية المصرية.

ونوه عضو اسكان البرلمان، بالأهمية الاقتصادية والتنموية التي ينطوي عليها محور التعمير، فهو خطوة جديدة اضافية فى مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد الدولة، كما أن من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، وربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، فهو شريان تنموي حيوي لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وأضاف نائب الصعيد، أن ما يحدث في قطاع النقل والطرق في مصر طيلة السنوات الماضية، معجزة تنمية واقتصادية حقيقية، كما أن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نمو في السنوات الثماني الماضية، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى المركز 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي للطرق، وهو لوحده انجازا متفردا.

واختتم ناصر هديه، بتوجيه الشكر للقيادة السياسية على نقلها الوطن لمراتب عالية ومستوى متقدم بين الدول الحديثة، بمشاريع الجمهورية الجديدة.

المنصورة الجديدة مجلس النواب الرئيس السيسي إسكان البرلمان العلمين الجديدة

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