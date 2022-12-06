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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابنة المشير فؤاد أبو ذكري: وفاء كبير من الدولة والرئيس تجاه والدي..فيديو

ليليى أبو ذكري
ليليى أبو ذكري

علقت ليلي فؤاد أبو ذكري، على إطلاق اسم والدها المشير فؤاد أبو ذكري على محور التعمير بمحافظة الإسكندرية .

 

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ليلى فؤاد: شعرت بالسعادة والفخر بافتتاح محور المشير أبو ذكري.. فيديو

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أحمد موسى: محور المشير فؤاد أبو ذكري سيستفيد منه الجميع

وقالت ليلى أبو ذكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  سعداء بتكريم والدي من الدولة المصرية ".

 

 وأضافت ليلى فؤاد أبو ذكري:" أشعر بالفخر والسعادة ، ونرى وفاء كبير من الدولة المصرية والرئيس السيسي تجاه والدي ".

 

 وتابعت ليلى أبو ذكري :" مصر لا تنسى تضحيات أبناؤها مطلقا، وأي مواطن ضحى من أجل وطنه  يتم تقديره ".

 

وأكملت ليلى فؤاد أبو ذكري:"  الناس كلها سعيدة بتكريم والدي، والجميع سعيد بتواجد محور عظيم مثل محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية".

فؤاد المشير فؤاد أبو ذكري الاسكندرية محور اخبار التوك شو

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