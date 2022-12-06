ابنة المشير فؤاد أبو ذكري: وفاء كبير من الدولة والرئيس تجاه والدي..فيديو

علقت ليلي فؤاد أبو ذكري، على إطلاق اسم والدها المشير فؤاد أبو ذكري على محور التعمير بمحافظة الإسكندرية .

وقالت ليلى أبو ذكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" سعداء بتكريم والدي من الدولة المصرية ".

وأضافت ليلى فؤاد أبو ذكري:" أشعر بالفخر والسعادة ، ونرى وفاء كبير من الدولة المصرية والرئيس السيسي تجاه والدي ".

وتابعت ليلى أبو ذكري :" مصر لا تنسى تضحيات أبناؤها مطلقا، وأي مواطن ضحى من أجل وطنه يتم تقديره ".

وأكملت ليلى فؤاد أبو ذكري:" الناس كلها سعيدة بتكريم والدي، والجميع سعيد بتواجد محور عظيم مثل محور المشير فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية".