أسرع 25% ويقدم 116 ساعة فيديو .. اعرف مواصفات ريلمي 9i

تقدم شركة Realme هاتفها الثوري 9i من الفئة الاقتصادية، الذي يوفر أداء أسرع في الاستجابة ومعالجة البيانات بنسبة 25% وشحن أسرع 36% بالمقارنة مع هاتف Real me 8i، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم UI 2.0.

وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة ريلمي realme، يأتي هاتف ريلمي 9i بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 مع وحدة معالجة مركزية ARM CORTEX A73 والذي يقدم سرعة ميقاتية تصل إلى 2.4 جيجا هيرتز. كما أنه موفر للطاقة بتقنية الـ 6 نانو الجيدة بدلا من الـ 12 نانو وبالتالي يحتل المعالج مساحة أصغر في الجهاز المحمول.

التغيير إلى تكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج كوالكوم يقدم زيادة في الأداء بنسبة 46% وانخفاضا في استهلاك الطاقة بنسبة 62% وزيادة في كثافة المحول بنسبة 112% مع زيادة في سرعة معالجة الجرافيك 10% و زيادة في سرعة أداء الوحدة المركزية 25% وزيادة في أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 25%.

يقترن المعالج في real me 9i بذاكرة وصول عشوائي رام إما 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X قابلة للزيادة إلى 11 جيجابايت، مع سعة تخزين على القرص الصلب تصل إلى 128 جيجابايت أو 64 جيجابايت حسب الإصدار ويمكن من خلال كارت الميموري micro-SD زيادة السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت، كما أنه يأتي ببطارية سعة 500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وبالتالي يمكنك أن تستمتع بـ 116 ساعة متواصلة من الموسيقى أو 20 ساعة متواصلة من استخدام واتساب أو 48 ساعة من المكالمات المتواصلة دون الحاجة إلى الشحن، كما يمنحك وضع الاستعداد الموفر للطاقة 995 ساعة من التشغيل.

ويأتي هاتف ريلمي 9i بشاشة حجمها كبير 6.6 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز مع درجة وضوح Full HD+، وبدقة 1080×2412 وبكاميرا ثلاثية تعمل بالذكاء الاصطناعي، الكاميرا الرئيسية بجودة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والثالثة كاميرا ماكرو بجودة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويتوافر هاتف ريلمي 9i بألوان الأبيض والأسود والأزرق ويمكنك شراؤه من خلال النقر على هذا الرابط