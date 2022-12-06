عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسرع 25% ويقدم 116 ساعة فيديو .. اعرف مواصفات ريلمي 9i

ريلمي 9i
ريلمي 9i

تقدم شركة  Realme  هاتفها الثوري 9i من الفئة الاقتصادية، الذي يوفر أداء أسرع في الاستجابة ومعالجة البيانات بنسبة 25% وشحن أسرع 36% بالمقارنة مع هاتف Real me 8i، مع نظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة مستخدم UI 2.0. 

وفقا للموقع الرسمي للشركة المصنعة  ريلمي  realme، يأتي هاتف ريلمي 9i بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 مع وحدة معالجة مركزية ARM CORTEX A73 والذي يقدم سرعة ميقاتية تصل إلى 2.4 جيجا هيرتز. كما أنه موفر للطاقة بتقنية الـ 6 نانو الجيدة بدلا من الـ 12 نانو وبالتالي يحتل المعالج مساحة أصغر في الجهاز المحمول. 

التغيير إلى تكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج كوالكوم يقدم زيادة في الأداء بنسبة 46% وانخفاضا في استهلاك الطاقة بنسبة 62% وزيادة في كثافة المحول بنسبة 112% مع زيادة في سرعة معالجة الجرافيك 10% و زيادة في سرعة أداء الوحدة المركزية 25% وزيادة في أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة 25%.

يقترن المعالج في real me 9i بذاكرة وصول عشوائي رام إما 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X  قابلة للزيادة إلى 11 جيجابايت، مع سعة تخزين على القرص الصلب تصل إلى 128 جيجابايت أو 64 جيجابايت حسب الإصدار ويمكن من خلال كارت الميموري micro-SD زيادة السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت، كما أنه يأتي ببطارية سعة 500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وبالتالي يمكنك أن تستمتع بـ 116 ساعة متواصلة من الموسيقى أو 20 ساعة متواصلة من استخدام واتساب أو 48 ساعة من المكالمات المتواصلة دون الحاجة إلى الشحن، كما يمنحك وضع الاستعداد الموفر للطاقة 995 ساعة من التشغيل.

استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9… ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10

ريلمي تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية قريبا.. مواصفات

 

ويأتي هاتف  ريلمي  9i بشاشة حجمها كبير 6.6 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز مع درجة وضوح Full HD+، وبدقة 1080×2412 وبكاميرا ثلاثية تعمل بالذكاء الاصطناعي، الكاميرا الرئيسية بجودة 50 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 والثالثة كاميرا ماكرو بجودة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويتوافر هاتف ريلمي 9i بألوان الأبيض والأسود والأزرق ويمكنك شراؤه من خلال النقر على هذا  الرابط

Realme Real me 8i ريلمي ريلمي 9i real me 9i أندرويد أندرويد 11 كوالكوم سناب دراجون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

موضوعات متعلقة

إيلون ماسك يعيد حساب كايني ويست على تويتر بعد 12 ساعة تعليق

خطوة بخطوة كيف تستخدم مايكروسوفت أوفيس مجانا

إيلون ماسك يسرب وثائق لحملة بايدن الرئاسية لاستعادة مصداقية تويتر المفقودة

مرتع للمجرمين.. يوروبول تطلق تحذير شديد اللهجة ضد META VERSE

نظام حماية للبيانات متعدد الطبقات .. اعرف مواصفات سامسونج جالاكسي M52

5 دقائق تمنحك 3 ساعات فيديو.. اعرف مواصفات أوبو رينو 6

مارك زوكربيرج يساند إيلون ماسك ضد الممارسات الاحتكارية لـ "آبل"

بسبب تيار اليمين المتطرف.. إيلون ماسك يعلق حسابات منظمة أنتيفا

ترشيحاتنا

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

أول تعليق من الزمالك على خسارة طائرة السيدات أمام الأهلي

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : ترقية وزيادة مرتبك

تركت ثوبها عند خطيبها فشنق نفسه.. مفاجأة تحقيقات النيابة العامة بفاجعة المحلة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : اتحكم في مصاريفك

حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء ؟.. دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ