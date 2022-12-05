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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة برج العرب التكنولوجية تعقد ورشة عمل حول قضايا المناخ وعلاقتها بالصحة

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية

عقدت جامعة برج العرب التكنولوجية، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت عنوان قضايا المناخ وعلاقتها بالصحة، وذلك بكلية العلوم الصحية.

أُقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور محمد مرسى الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية

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وفي كلمته الافتتاحية قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، يجب على الإنسان أن يكون صديق للبيئة، لاسيما التي يعيش بها، ويجب عليه الحفاظ عليها باستخدام الموارد النظيفة المتاحة للحفاظ على البيئة، والتي منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه وغيرها من الموارد المتجددة الأقل ضررا وأكثر نفعا للبيئة.

كما قال رئيس الجامعة، من أهم العوامل التي تؤثر على البيئة حاليا هو الاحتباس الحراري، والذي يجب لمواجهته وتحقيق توازن بيئي اللجوء إلى الموارد الصديقة للبيئة، كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على الرقعة الخضراء لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وهو ما تلعب الجامعة دورا لتوعية طلابها بهذا الشأن من خلال الأنشطة الطلابية لكلية العلوم الصحية.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، إن العلوم الصحية هي المسؤولة عن جميع العلوم المتواجدة في المجتمع كما وصفتها بأنها أم العلوم، وأشارت إلى ضرورة تفعيل شعار منظمة الصحة العالمية الآن "الصحة للجميع"

وقامت الشرقاوي، بشرح مفهوم COP 27 ومفهوم التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة للطلاب وأكدت على ضرورة مشاركتهم في أنشطة وورش عمل تهدف إلى الحفاظ على البيئة واستحداث نظم طاقة وموارد نظيفة صديقة للبيئة.

وقال الدكتور ابراهيم الفحام عميد كلية الصناعة والطاقة، إن استخدام نظم الطاقة المتجددة استخدامها في تحسين البيئة واستغلال الطاقة الطبيعية، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بات ضرورة ملحة، في ظل التغيرات البيئية الكبيرة التي حدثت السنوات الماضية.

شارك في الحضور الدكتورة هناء الحوشي مدرس بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ومنسق قسم الإدارة الصحية بكلية العلوم الصحية، والدكتور محمد أحمد معيد بكلية العلوم الصحية، والمشرف على نشاط الطلاب، كما شارك في الحضور الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية الصناعة والطاقة والدكتور أمين كمال عمار رئيس قسم الصناعات الغذائية والدكتور محمد رمضان رئيس قسم السكك الحديدية بكلية الصناعة والطاقة والسادة معدين الكليات.

جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
جامعة برج العرب التكنولوجية
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