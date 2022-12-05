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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لأول مرة.. تطبيق فكرة «الكارت الذكي» لمنع تسرب الطلاب بقنا

خالد أحمد أبو رحاب
خالد أحمد أبو رحاب

قال خالد أحمد أبو رحاب ، معلم اللغة العربية "صاحب فكرة الكارت الذكى"، إن الفكرة عبارة عن تصريح خروج إلكتروني يعمل بواسطة نظام QR، مزود ببرنامج به بيانات أسماء الفصول، وجدول الحصص، والإشراف اليومى، ويستهدف تنفيذ الفكرة الحد من خروج الطالبات من الفصول بحجج واهية.

وأضاف " أبو رحاب " خلال  مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، أن تنفيذ الفكرة كواحدة من عدة أفكار جري تنفيذها على أرض الواقع بالمدرسة بهدف تطويرها والارتقاء بها لتغيير الأفكار السائدة عن مدارس التعليم الفنى، خاصة في ظل تعيين قيادة شابة للمدرسة منذ عدة أشهر تدعم وتشارك بكل قوة في كل ما هو جديد ومفيد للمدرسة.

وأوضح معلم اللغة العربية "صاحب فكرة الكارت الذكى،  أنه  تم تنفيذ الفكرة بشكل فعلي من أول الفصل الدراسي  مشيرا الى أن الفكرة لاقت ترحيب كبير للغاية حيث أنة بمجرد مسح المعلم المشرف للكارت الذكي الـ "QR" الذي تحصل عليه الطالبة أثناء خروجها من الفصل، يظهر له جدول الفصل الخاص بالطالبة واسم مشرف الدور وعدد مرات الخروج.

وشدد " أبو رحاب" على أن هذه الفكرة تم تطبيقها لأول مرة بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، بإشراف القيادة الشابة الجديدة حازم زيدان، مدير إدارة المدرسة ، موضحا  أن فريق العمل عكف على مدار شهر كامل لضبط البرنامج، حتى يخرج بالشكل المناسب ويؤدي الهدف الذي نفذ لأجله بكل دقة.

وأكد أنه يتم تطبيق الفكرة على أكثر من شيء، فمن المقرر أن يتم طباعة "بنر به QR " يحمل المخطط الكروكى للمدرسة تسهيلا على أى زائر يدخل للمدرسة، كما يساهم خلال فترات الامتحانات بإعداد "QR" على صفحة المدرسة وكذلك داخل فناء المدرسة مطبوعاً على بنر لمعرفة بأماكن اللجان وأماكن الامتحانات النظرية والعملية وساعات العمل، وبذلك يسهل على الطالب معرفة المكان بسرعة هائلة وتقليل التزاحم على أوراق معلنة على الجدران.

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