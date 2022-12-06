نجم الأهلي السابق: البرازيل أقوى فريق في المونديال.. ومنتخب إسبانيا لم يصبح مخيفًا

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة كأس العالم تقام الآن في موعد مناسب للاعبين الكبار، الذين يعيشون في حالة فنية رائعة.

وقال عبدالرحمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الموعد الحالي مناسب للاعبين، خصوصًا أن إقامته بعد نهاية الموسم يكون اللاعبين في حالة إرهاق شديدة".

وأضاف: "اليوم ظهرت البرازيل بشكل رائع، ولاعبيه كانوا يجرون في الملعب بشكل أفضل، والمباريات القادمة ستكون أقوى بكثير في الأدوار القادمة، وهناك مستوى تصاعدي وتطور واضح للمنتخبات الكبرى، ومن يمتلك دكة بدلاء قوية سيواصل مسيرته بشكل قوي، خصوصًا منتخب البرازيل".

وأكمل: "منتخب انجلترا يمتلك أيضا دكة قوية، ولكنه يضم لاعبين (كلاسيكية)، وسيعاني الإنجليز أمام منتخبات أمريكـا الجنوبية التي لديها قوة وسرعة".

وواصل تصريحاته قائلًا: "لاعبي البرازيل كلهم يمتلكون المهارات، حتى داني ألفيس الأكبر سنًا يمتلك المهارة، وبعد تقدمهم برباعية في الشوط الأول، توقعت تراجعهم في الشوط الثاني، البرازيل هي الأعلى في البطولة، وفرنسا هو المنتخب الوحيد الذي يستطيع مجاراة البرازيل".

وزاد: "منتخب إسبانيا ليس فريقًا مخيفًا، والمغرب قادر على تقديم نتيجة جيدة، منتخب البرتغال يضم لاعبين كبار، ولكن سويسرا قادر على تقديم مواجهة تكتيكية جيدة".

واختتـم: "مباراة إسبانيا والمغرب نسبتها %60 إلى 40%، والمنتخب المغربي قادر على اللعب بروح جيدة وتقديم أداء مميز".