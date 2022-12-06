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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم للشيف مفيدة عثمان

مشبك بالسميد
مشبك بالسميد

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق المشبك. 

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مقادير عمل المشبك بالسميد


1 كأس سميد خشن
1 كأس سميد ناعم
1 كأس لبن
½ كأس زيت
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 كأس ماء دافئ
1 كأس دقيق

لتحضير الشربات 

2 كأس سكر
1 ½ كأس ماء
ماء زهر
 

طريقة عمل المشبك بالسميد

في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنج باودر والماء .

نضيف الدقيق ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .

في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة 10 دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح الشربات جاهزا.

نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .

نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .

نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالشربات ويصبح المشبك جاهزا للتقديم. 

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