طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم للشيف مفيدة عثمان

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق المشبك.
مقادير عمل المشبك بالسميد
1 كأس سميد خشن
1 كأس سميد ناعم
1 كأس لبن
½ كأس زيت
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 كأس ماء دافئ
1 كأس دقيق
لتحضير الشربات
2 كأس سكر
1 ½ كأس ماء
ماء زهر
طريقة عمل المشبك بالسميد
في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنج باودر والماء .
نضيف الدقيق ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .
في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة 10 دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح الشربات جاهزا.
نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .
نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .
نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالشربات ويصبح المشبك جاهزا للتقديم.