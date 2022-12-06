طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم للشيف مفيدة عثمان

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل المشبك بالسميد بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لعشاق المشبك.

مقادير عمل المشبك بالسميد



1 كأس سميد خشن

1 كأس سميد ناعم

1 كأس لبن

½ كأس زيت

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كأس ماء دافئ

1 كأس دقيق



لتحضير الشربات



2 كأس سكر

1 ½ كأس ماء

ماء زهر



طريقة عمل المشبك بالسميد

في وعاء عميق نضع السميد الخشن والناعم ونضيف اللبن والزيت والبيكنج باودر والماء .

نضيف الدقيق ونخلط المكونات مع بعضها حتى نحصل على قوام كريمي سميك .

في وعاء عميق على النار نضع السكر ونضيف الماء ونقلبهم لمدة 10 دقائق ثم نضيف ماء الزهر ويصبح الشربات جاهزا.

نضع المزيج السابق في كيس الحلواني .

نحمي الزيت ونبدأ بتشكيل أقراص المشبك باستخدام كيس الحلواني بتدوير اليد مع عصر المزيج حتى نحصل على القرص المطلوب ونحمّره على الوجهين حتى يكتسب لوناً ذهبياً .

نصفّي القرص من الزيت ونغمره بالشربات ويصبح المشبك جاهزا للتقديم.