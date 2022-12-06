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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم شيريهان تحتفل بعيد ميلادها .. تعرف على أهم أعمالها

شيريهان
شيريهان

اليوم تحتفل الفنانة شيريهان بعيد ميلادها الـ57، حيث أنها من مواليد ٦ من شهر ديسمبر عام 1965.

 


نبدة عن حياة شيريهان

 

ولدت الفنانة المعجزة شيريهان فى مثل هذا اليوم عام 1965، وكانت تهوى الفن والرقص الاستعراضي منذ صغرها وهو ما جعل أسرتها تلبي رغبتها وتدعمها بدراستها الرقص التعبيري فى العاصمة الفرنسية باريس.

عادت شيريهان إلى القاهرة بعد إتمام دراستها فى الرقص التعبيري أو ما يسمي بالرقص الاستعراضي وبدأت فى مشوارها الفني بمشاركة بسيطة فى فيلم قطة على نار ونصف دستة أشرار. 

لفتت شيريهان الأنظار إليها بعد نجاح الفيلم، وبدأت بعدها مشوار احتراف الفن فقدمت العديد من الأفلام الهامة كان أبرزها خلي بالك من عقلك وقفص الحريم والعذراء والشعر الأبيض والطوق والأسورة وكريستال وعرق البلح.


أهم أعمال شيريهان فى المسرح

 

نجاح الأيقونة شيريهان لم يقتصر فقط على السينما، لكنها حققت نفس النجاح فى المسرح بعد تقديمها لكثير من الأعمال المسرحية الناجحة مع اهم نجوم الكوميديا مثل فؤاد المهندس ووحيد سيف والمنتصر بالله والراحل هشام سليم فقدمت مسرحية علشان خاطر عيونك وشارع محمد على وسك على بناتك وهي المسرحية التى تعتبر من أهم المسرحيات فى تاريخ المسرح المصري والعربي.

 

فوازير شيريهان 

 

الفنانة شيريهان لم تحقق نجاح على مستوى السينما والمسرح فقط وإنما كان هناك نجاح مختلف جعلها بعيدة تماما عن أقرب منافسيها ونجمات جيلها بسبب تقديمها للفوازير ، فعلى مدار سنوات نجحت شيريهان فى تكوين قاعدة جماهيرية جعلها تتربع على عرش الفوازير دون منافس، وقدمت خلال هذه الفترة العديد من الفوازير كان اشهرها حاجات ومحتاجات وفوازير حول العالم وألف ليلة وليلة التى شارك فيها العديد من النجوم ومن إخراج فهمي عبد الحميد.
 


آخر أعمال شيريهان 

 

وقدمت شيريهان آخر أعمالها على المسرح العام الماضي تحت اسم كوكو شانيل وشارك فى هذا العمل المسرحي العديد من النجوم على رأسهم هاني عادل وإنجي وجدان وأيمن القيسوني وحنان يوسف وسمر مرسي وآسر ياسين وداليا شوقي.
 


شيريهان تحتفل بعيد ميلاها


واحتفلت الفنانة شيريهان بعيد ميلادها الـ57 من خلال جلسة تصوير جديدة خضعت لها مع المصور الفتوغرافي كريم نور ، وقامت شيريهان بنشر الصور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وسط تفاعل كبير من رواد صفحتها الذين حرصوا على تهئنتها بعيد ميلادها متمنين لها الصحة والسعادة فى الأعوام القادمة.

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