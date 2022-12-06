كل الشرف والمجد.. أول تعليق من نيمار عقب فوز البرازيل على كوريا

احتفل نيمار دا سيلفا، لاعب المنتخب البرازيلي وجناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بفوز البرازيل علي كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 من مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

ونشر نيمار صورة من المباراة وهو يحتفل مع لاعبي منتخب البرازيل، وعلق نيمار علي الصورة كاتبًا: “صرخة ارتياح، شكرا يا إلهي، لك كل الشرف وكل المجد”.

وفاز نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد نيمار منتخب بلاده البرازيل للفوز على كوريا الجنوبية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وسجّل نيمار هدف منتخب البرازيل الثاني في مباراة اليوم ليقودهم لتحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي.

وضرب منتخب البرازيل موعدًا مع كرواتيا يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

يُذكر أن نيمار غاب عن آخر مباراتين للبرازيل في دور المجموعات أمام سويسرا والكاميرون بسبب الإصابة.