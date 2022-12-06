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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الدفاع الروسية: "كا ـ 52" و"مي ـ 24" هاجمتا مركز القيادة الأوكرانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام طائرتين هليكوبتر من طراز "كا ـ 52" و"مي ـ 24" بشن هجوم صاروخي على مركز قيادة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .

ونشرت الدفاع الروسية ـ في تسجيل مصور أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ لقطات تظهر شن طائرتين هليكوبتر من طراز "كا ـ 52" و"مي ـ 24" هجوما صاروخيا على مركز قيادة للقوات الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .

وفي سياق آخر، أصيب 5 أشخاص جراء استهداف قوات كييف مناطق سكنية في مدينة دونيتسك، كما قتل 9 مدنيين بقصف أوكراني على لوجانسك وإصابة آخرين على مدينة ألتشيفسك بصواريخ هيمارس الأمريكية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أن القوات الأوكرانية أطلقت عشرات الرشقات الصاروخية من نوع جراد باتجاه تجمعات سكنية في المدينة مخلفة أضرارا جسيمة في عدد من المنازل.

وذكر محافظ "كورسك" رومان ستاروفويت، أن خزان وقود تعرض لهجوم بطائرة مسيرة قرب منطقة المطار، موضحا أنه لم تسجل أي إصابة جراء الهجوم وأن الجهات المختصة تقوم بالتحقيق في الحادثة.

وأعلنت سلطات دونيتسك مقتل 4 أشخاص واصابة 7 آخرين بقصف أوكراني على المناطق المدنية خلال 24 ساعة الماضية .

وقالت السلطات، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، إن القوات الأوكرانية أطلقت عشرات القاذفات الصاروخية باتجاه تجمعات سكنية في المدينة مخلفة أضرارا جسيمة في عدد من المنازل .

كانت السلطات الروسية قد فرضت قيودا مؤقتة على مطار المدينة وعدد من مطارات المدن في روسيا يوم 24 فبراير الماضي.

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