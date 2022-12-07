بلطجة وإضرام النيران.. محاكمة عصابة مافيا الأراضي ببرج العرب

تنظر محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، القضية رقم 4958 لسنة 2022 جنح برج العرب، والمتهم فيها شخصين من أباطرة الأراضي لقيامهما بإضرام النيران في سيارة المجني عليها الإعلامية هالة إبراهيم.

وكانت المجني عليها، قد فوجئت بقيام المتهمين بالتعدي على أملاك الدولة، وقيامهم بأعمال البناء المخالف في التنظيم وبالمخالفة لقرار وقف كافة أعمال البناء، فقامت بالاتصال بالأجهزة المعنية وشرطة النجدة، والإبلاغ عن تلك المخالفات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز الأدوات المستخدمة في أعمال البناء.

فوجئت بعد ذلك المجني عليها، بقيام المشكو في حقهم مرتكبي المخالفات باقتحام مسكنها وإضرام النيران مستخدمين زجاجات المولوتوف المشتعلة الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في سيارتها وتدميرها بالكامل.

حرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بفحص السيارة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه، وتم أخذ عينتين من آثار الحريق وبإجراء الاختبارات الفنية والمعملية تبين أنهما يحتويان على آثار لمادة الجازولين، وهى من المواد البترولية المعجلة على الاشتعال.