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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأمر مجلس الدولة.. قرار جديد فى قضية عدم ظهور محمد رمضان

صدى البلد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بإصدار حكم بعدم ظهور الفنان محمد رمضان في الإعلام، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.

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واختصم المحامي في دعواه، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وجاء بالدعوى أن النقابة تعكس القيم التي تربي عليها المصريون.. وأكد المحام في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن "النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

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 ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف في أعماله الفنية".

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