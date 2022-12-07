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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأربعاء.. محاكمة ليلى غفران بتهمة سب وقذف محاميها السابق

الفنانة ليلى غفران
الفنانة ليلى غفران

تنظر المحكمة الاقتصادية الأربعاء المقبل، محاكمة الفنانة ليلى غفران فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.

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وحملت الدعوى رقم ٢٨٣٥ جنح اقتصادية لسنة ٢٠٢٢  باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالى قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

تضمنت الواقعة التى أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بعد مرور قرابة سنتين من التحقيقات والتى حصلت عليها “البوابة نيوز”، بأنه بتاريخ 23 ديسمبر عام 2020 فى الساعة 7:57 صباحا فوجئ الدكتور حسن أبو العينين بتعليق من المشكو فى حقها بصفحتها عبر تطبيق الفيس بوك باسم " ليلى غفران" ومزودة بصورتها الشخصية على البوست الخاص الذى نشره الشاكى بدعاء التوفيق وتيسير الأمور على صفحته بتطبيق التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقد اشتمل هذا التعليق على عبارات تعد قذفا وخدشا للشرف والاعتبار ينال من سمعة الدكتور حسن أبو العينين وأسرته.

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وقالت في منشورها: "فين الخاتم اللى اتسرق منى وانت ترافعت عشان تجيبه بعد ما قبضوا على الشغالة اللى سرقته من البيت عندى إنت قلت إن النيابة خدته وأنا سألت ووضحولى إن المحامى المسؤئول لأنه بالتوكيل يقدر يستلم أى شىء عنى فين الخاتم الالماس يا حسن يا ريت يبقى فيه رد وتوضيح".

ورد  الدكتور حسن أبو العينين مباشرة على هذا التعليق عقب نشره مباشرة وقرر: "ليلى غفران صباح الخير أنا برد على حضرتك وأنا في العربية لأنى فوجئت من ماكتبته هو حضرتك نسيتى انك تنازلتى عن المحضر فى النيابة بعد ما الشغالة ذكرت الحقيقة وتعلميها جيدا وأن الخاتم لم  تتم سرقته ولكن الواقعة كانت لها أبعاد أخرى أنت تعلميها والأوراق موجودة بالمكتب تحت أمرك".

الفنانة ليلى غفران ليلى غفران المحكمة الاقتصادية

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