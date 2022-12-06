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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام التاسع على التوالي.. صيدلة عين شمس تنظم معرض الزيوت العطرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس «معرض الزيوت العطرية» للعام التاسع  على التوالي وذلك تحت رعاية  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، اماني اسامة عميد كلية الصيدلة و تحت اشراف  اميمة الدهشان - رئيس قسم العقاقير ومؤسس المعرض؛ بحضور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة السابق ،  رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا. د خالد ابوشنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  

وأكدت أماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس على أن المعرض السنوي للزيوت العطرية هذا العام يتميز بنقله طلاب الفرقة الثالثة من نطاق الدراسة النظرية للتطبيق العملي لمختلف المهارات العلمية والعملية حيث يعمل الطلاب في مجموعات مما يزيد من خبرة العمل والعمل بروح الفريق  ويُطلب منهم من خلال هذا التعاون عمل ملصقات ونشرات عن الزيوت العطرية المعالجة لأمراض مختارة وصناعة منتجات تسويقية علاجية ووقائية من خلال استخدام كل ما درسه الطلاب بالسنين السابقة وترجمته لمستحضرات طبيعية بشكل جذاب وممتع مما يزيد من حسهم الإبداعي وقدراتهم على عرض منتجاتهم،  ويتنافس الطلاب من مختلف المجموعات كل عام لتقديم ما هو أفضل دوما والفوز على أقرانهم والحصول على جوائز مختلفة قيمة يقدمها قسم العقاقير سنويا للمجموعات الفائزة.

واعربت أميمة الدهشان رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس في  عن امتنانها لكل العناصر التي ساهمت بنجاح العمل مؤكدة على أهمية النشاط الطلابي في نتاج معلوماتي وخبراتي وصناعي مثمر.

صيدلة عين شمس رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس Jobs Education

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