"أشباه الموصلات التايوانية" تعلن خطط إنشاء مصنع ثانٍ لإنتاج الرقائق بولاية أريزونا الأمريكية

قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، بريان ديس، إن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) ستكشف عن خطط لإنشاء مصنع ثانٍ في ولاية أريزونا، اليوم الثلاثاء، كجزء من استثمار موسع بقيمة 40 مليار دولار أمريكي، فيما يتوقع أن يكون أضخم استثمار مباشر في الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن المصنع الثاني الذي ستعلن عن بنائه شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية اليوم، سيتم تجهيزه لإنتاج رقائق إلكترونية متطورة بتقنية 3 نانومترات، متابعًا أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2026.

وأشار ديس إلى أن الشركة التايوانية، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، قررت توسيع استثماراتها في ولاية أريزونا من 12 مليار دولار أمريكي إلى 40 مليار دولار أمريكي لبناء مصنع ثاني في الولاية.

وتابع ديس أنه إذا تطابق الإنفاق النهائي لشركة أشباه الموصلات التايوانية مع التوقعات، فستكون واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ الولايات المتحدة.

فيما أفادت الشركة التايوانية بأنها أنفقت 12 مليار دولار أمريكي على موقع المصنع الأول، المعروف باسم "فاب 21"؛ بهدف إنتاج 20 ألف رقاقة في الشهر بتقنية 5 نانومترات بحلول عام 2024، مضيفة أن المصنع سيوفر أيضًا أكثر من 1600 وظيفة جديدة.

