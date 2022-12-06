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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاجر عفيفي: دخل الفن بالصدفة.. وعملت مع محمد رمضان في الأسطورة ونسر الصعيد

محمد رمضان
محمد رمضان

كشفت الفنانة هاجر عفيفي، تفاصيل دخولها عالم الفن، مؤكدة أنها دخلت مجال الفن بالصدفة.

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وأضافت هاجر عفيفي، في حوار مع الفنانة نشوى مصطفى، مقدمة برنامج بنت البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن دخولي للوسط الفني كان صدفة، وعائلتي لا تربطها صلة نهائيا بالوسط والعمل في التمثيل، متابعة: درست التمثيل طيلة أربع سنوات في معهد التمثيل وتخرجت عام 2016.

وتابعت:"عملت مع الفنان محمد رمضان في عملين الاسطورة و نسر الصعيد، وبحب محمد رمضان، والعمل معه مهم في مسيرتي الفنية، ومحمد رمضان لم يتغير إنسانيا بعد الشهرة، وشخص مريح جدا في العمل".

 

محمد سامي هو من رشحني


وأكملت: المخرج محمد سامي هو من رشحني في مسلسل الأسطورة، ومحمد رمضان بسيط ومتواضع جدا معنا داخل كواليس العمل.
 

 

محمد رمضان لفنان محمد رمضان الاسطورة نسر الصعيد هاجر عفيفي المخرج محمد سامي

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