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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صينية تهرب أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها..اعرف مصيرها

صينية تهرب أجهزة
صينية تهرب أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها

ألقت العديد من التقارير المحلية الصينية الضوء على تهريب سيدة أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها، فما مصيرها؟.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، فإن ظباط الجمارك الصينية أوقفوا سيدة تظاهرت بأنها حامل في الشهر الرابع. 

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وشك ضباط الجمارك الصينية في صدق قول المرأة ومظهرها بينما كانت متجهة من حدود ماكاو. 

وبعد تفتيش السيدة الصينية عثر الضباظ على أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها مخبأة فيما يبدو أنه نتوء طفل. 

وتم القبض على السيدة وتخضع حاليا لمجموعة الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

 صينية تهرب أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها

 

 صينية تهرب أجهزة iPhone ومعالجات Intel في بطنها

أغرب محاولة تهريب بفلوريدا

وفي نوفمبر الماضي، ألقت قوات أمن النقل في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا بأمريكا القبض على صاحب أغرب محاولة لتهريب سلاح مستعينا بدجاجة. 

لم تكن الدجاجة النيئة التي اكتشفتها قوات أمن نقل مطار فلوريدا بأمريكا تحتوي على أرز محشي وما شابه، لكن كان بها سلاح في محاولة لتهريبه على متن الطائرة. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، فإن صور العثور على سلاح الرجل الذي لم تكشف عن هويته في دجاجة نيئة انتشرت على نطاق واسع. 

وأوضحت قوات الأمن في فلوريدا بأمريكا أنه تم العثور على الدجاجة التي خبأ بها الرجل المسدس في علبة ورقية بنية رقيقة داخل حقيقة في يده. 

وكانت من أبرز التعليقات على الصور المنتشرة: «هل تصدق وجود سلاح في دجاجة؟ في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي»، «كيف يهرب هذا على متن طائرة». 

وحصدت الصور التي نشرتها إدارة أمن النقل TSAعلى  Instagram  والتي يتابعها أكثر من 1.1 حوالي 28000 إعجاب في غضون 24 ساعة فقط.

تهريب سيدة الصينية أجهزة iPhone معالجات Intel ظباط الجمارك

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