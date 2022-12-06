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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم التعادل.. تعليق مثير من إبراهيم فايق علي أداء المنتخب المغربي

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

أشاد الإعلامي إبراهيم فائق بأداء المنتخب المغربي امام منتخب الاسباني في مباراة اليوم في بطولة كأس العالم . 

 

وغرد ابراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ المغرب منتخب مشرف والله العظيم ” . 

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا، بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الشوط الأول شهد التكافؤ بشكل كبير بين المنتخبين، دون تهديد أي من المرميين حتى انتصاف الشوط.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسينسيو كرة طولية، ليسدد الكرة بيسراه من الجهة اليسرى بمنطقة جزاء المغرب، لكنها سكنت الشباك الخارجية لمرمى ياسين بونو.

وسدد نصير مزراوي كرة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب إسبانيا في الدقيقة 33، تصدى لها يوناي سيمون  ببراعة

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