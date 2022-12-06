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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: لو بتصلي وتضرب مراتك وتشرب الخمر فصلاتك مش نافعة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن مقياس قبول الصلاة عند الله عز وجل.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الثلاثاء: "فيه ناس بتصلي وغشاشين ومتحرشين، اللي أنت شايفه في الصلاة هو مجرد أداء ظاهري".

وأضاف "الصلاة لا بد أن تكون نابعة من القلب لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى مش هي دي الصلاة عند ربنا خلو بالكم العبرة بالعمل ولا بالقبول فيه شروط للقبول ولا بد أن تشوف ربنا يقبل الصلاة من مين".

وتابع "قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقلًا عن رب العزة إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها بعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي".

واستطرد: "يتقبل الصلاة ممن رحم الأرملة والمسكين والمحتاج، يعني لو بتصلي وبتضرب مراتك أو ترتشي أو تشرب خمر فإنك لا تصلي وإن كان في مخيلتك أنك بتصلي العبرة هنا أنت بتصلي إزاي".

وأردف "لو صلاتك خلتك عصبي وتأكل حقوق الناس وتأكل ميراث إخواتك وعلمتك أنك تتعامل باحتكار وكبر يبقى أنت معرفتش الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام وعمود الدين وهي علامة الوصال من الله سبحانه وتعالى وهي صلة بالملك سبحانه وتعالى".

الشيخ خالد الجندي مقياس قبول الصلاة الصلاة الأرملة الإسلام

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