جيمس راسل: الخليج يشهد تغيرًا كبيرًا في المشهد الجيوسياسي بعد الحرب الإيرانية

قال الدكتور جيمس راسل المسؤول السابق في البنتاجون، إنّ منطقة الخليج تشهد في الوقت الراهن تغيرا كبيراً في المشهد الجيوسياسي، مشيرًا إلى أن إيران خرجت من الأزمة الأخيرة في صورة المنتصر، وأنها نجحت في إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب، وهو ما دفع العديد من الأطراف الخليجية إلى إعادة النظر في مدى جدية وفاعلية الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ دول الخليج باتت ترى وجود حاجة إلى إيران ضمن ترتيبات الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء نظام إقليمي تتولى دول المنطقة نفسها إدارته بعيداً عن الاعتماد على القوى الخارجية، متابعًا، أن الإيرانيين ينبغي أن يكونوا جزءاً من هذا النظام إلى جانب البحرين وقطر والإمارات والكويت والسعودية، ومؤكداً أن هذه الدول هي المعنية بإدارة شؤون الخليج والتعامل مع قضاياه المختلفة.

النظام الإقليمي

وأشار المسؤول السابق في البنتاجون إلى أنه، رغم تحفّظه على طرح هذا الرأي بصفته أمريكياً، فإنه يرى أن النظام الإقليمي المزمع إنشاؤه قد يكون أكثر فائدة لدول الخليج، لأن إدارة دول المنطقة لشؤونها بنفسها ستخدم مصالحها المباشرة، كما ستسهم في حماية مصالح السوق العالمي والاقتصاد الدولي.