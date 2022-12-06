عبد المنعم السيد: مصر دولة مصدرة الذهب وليست مستوردة.. فيديو

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه كلما أزداد الطلب على الدولار قل الطلب على الذهب، مشيرا إلى أن الإرتفاع الكبير بأسعار الذهب غير مبررة.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولار يرتفع على مستوى العالم، لكن من المتوقع أن يقل الطلب على الدولار بحلول عام 2023.

1.3 مليار دولار.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر دولة غير مستوردة للذهب، بل وتصدر لعدد من الدول، بقيمة مالية كبيرة وصلت إلى 1.3 مليار دولار.