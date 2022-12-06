50 ألف جنيه غرامة.. لينى عسل تحذر أصحاب المحال المخالفة

أكدت الإعلامية لبنى عسل، أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بداية من يوم الأحد المقبل، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت لبنى عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن جميع المحالات سيتم ترخيصها، ولن يكون هناك ترك لأى محل بدون ترخيص.

ولفتت إلى أن المحال غير المرخصة عليها أن تتشجع، وتتقدم من أجل أن الترخص، موضحة أن المحال التى لم ترخص ستتعرض لـ العقوبة القانوية.

وكشفت أن العقوبة ستكون متدرجة، وستبدأ من 20 ألف لـ 50 ألف، وستصل لـ الحبس حال تكرار المخالفة.

وتابعت: "سنتابع من الأسبوع المقبل تفاصيل التطبيق، والقرارات التى سيتم اتخاذها".