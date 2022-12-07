بعد تكريم الرئيس له .. من هو عبد السلام سالم

كرَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور عبدالسلام محمد سالم، الأستاذ بقسم هندسة الأشغال العامة، بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والاستشاري المشرف على "محور المشير فؤاد أبوذكري"، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية.. موجهًا له الشكر والتقدير لإشراف وجهد الدكتور عبدالسلام خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم، ما أعطى ثقلا كبيرا يتمثل في السمعة والخبرة والعلم في إخراج المشروع بهذا الشكل الرائع.

من هو الدكتور عبد السلام سالم؟

الدكتور عبدالسلام سالم، هو أحد رواد علم ميكانيكا التربة والأساسات، حيث تخرج عام ١٩٦٣ بعد حصوله على درجة البكالوريوس فى الهندسة المدنية من كلية الهندسة – جامعة القاهرة، بدأ حياته كمعيد في قسم الأشغال العامة، ثم حصل على دبلومة الدراسات العليا فى ميكانيكا التربة والأساسات من كلية الهندسة – جامعة القاهرة عام ١٩٦٦، ودرجة الماجستير فى عام ١٩٦٩ . ثم حصل على درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية، في عام ١٩٧٥، في تخصص ميكانيكا التربة والأساسات من جامعة نورث وسترن – الينوي - الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل أستاذا زائرا فى جامعة نورث وسترن خلال نفس العام.

بعد عودته إلى مصر، تدرج فى الدرجات العلمية بجامعة القاهرة حتى حصل على درجة الأساتذية، وأشرف خلال هذه السنوات على العديد من البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة وقام بالتحكيم بها، كما أن له العديد من البحوث المنشورة فى الدوريات العلمية والمؤتمرات.

وعلى مدار أكثر من خمسين عاما، اشترك فى الأعمال الهندسية للعديد من المشاريع القومية في مصر منها: إنشاء نفق الإسماعيلية، وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي، وسحارة سرابيوم، وحقل ظهر، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار السريع، ومشروع تكسير الهيدروجين بأسيوط، ومطاري العريش والغردقة، كما وضع التصميمات الهندسية لأبراج وتجمعات سكنية والعديد من تصاميم المنشآت المعدنية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المشاريع الكبرى فى الدول العربية والأفريقية.

وشغل الدكتور عبدالسلام سالم، منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للهندسة الجيوتقنية والأساسات (فرع الجمعية الدولية) فى الفترة (2015 – 2022) وهو الرئيس الشرفى لها حاليًا، كما أنه عضو دائم فى لجنة الكود المصري لميكانيكا التربة والأساسات، وعضو المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للقناطر والسدود، وعضو الجمعيات العمومية لأربع شركات حكومية، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وحاليا رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى لهذه الشركة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن محور التعمير بالاسكندرية "محور أبو ذكرى" يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، ويعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنها أن أن تفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، وتزيد من حيزها العمراني، وتربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوى والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، ولتصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.