الولايات المتحدة ترفض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض رفع ملف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القناة 12 العبرية، إن شبكة الجزيرة الإعلامية سترفع دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واستشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في مخيم جنين في مايو من العام الجاري.

وأوضحت شبكة الجزيرة الإعلامية أن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية، يأتي بعد إجراء فريقها القانوني تحقيقا في القضية.

وأضافت أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية الدولية يبرز أدلة بأن الصحفية شيرين أبو عاقلة تعرضت لإطلاق نار من قوات الجيش الإسرائيلي.

ولفتت شبكة الجزيرة إلى أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أن ادعاء إسرائيل بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له.