عبدالحليم قنديل يعدد جهود الدولة في دعم المواطن من خلال حياة كريمة

قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إن مشروع مبادرة حياة كريمة كبير جدا وضخم يهدف الى تطوير قري الصعيد، مشيرا الى أنه لم يحدث التفات الى الريف المصري من قبل مثلما يحدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبد الحليم قنديل" خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، ان حدث اعتداء على الأراضي الزراعية و تقلصت الرقعة الخضراء وذلك ما تحاربه الدولة بقوة فى الوقت الحالى.

وتابع عبد الحليم قنديل، أن الدولة تقوم على عمل انهاء العشوائيات الخطرة وعمل مشاريع هامة للمواطنين حتى يتم تحسين ظروف المعيشة لهم وتوفير سكن أمن يليق بهم فى الوقت الحالى.