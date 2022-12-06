شيرين توجه رسالة للمغرب وقطر: تنظيم مشرف..إنجاز تاريخي لينا لازم نفتخر بيه

أشادت الفنانة شيرين عبد الوهاب يدور دولة قطر في تنظيم كأس العالم هذا العام .



وكتبت شيرين ، عبر حسابها الشخصي فيس بوك :" شكراً #قطر على الدور العظيم والتنظيم المشرف اللي قمتوا بيه عشان تطلعوا البطولة بالمستوى المحترف والمشرف ده! وشكراً لكل المنتخبات العربية علي الأداء المشرف والبطولي حقيقي امتعتونا. وأخيراً فوز المغرب ده انجاز تاريخي لينا لازم نفتخر بيه ".



وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.